Großer Schritt oder Protest? Kubaner stimmen über Ehe für alle ab

Havanna – Die Kubaner sind am Sonntag aufgerufen, über ein neues Familiengesetz abzustimmen, das die Homo-Ehe und Leihmutterschaft erlaubt. Es ist das erste Referendum über eine Gesetzesänderung in dem kommunistische Inselstaat. Angesichts der großen Unzufriedenheit im Land wegen der Wirtschaftsprobleme könnte der Urnengang ein Protestvotum gegen die Regierung werden.

Die Menschen könnten nun die seltene Gelegenheit einer Abstimmung nutzen, um der Führung in Havanna einen Denkzettel zu verpassen. Viele könnten mit "Nein" stimmen oder sich enthalten, um "die Regierung für die Krise bezahlen zu lassen", sagt Arturo López-Levy, kubanischer Politologe an der Holy Names Universität in Kalifornien. Aktivisten und Oppositionelle riefen im Internet dazu auf. Eine mehrheitliche Ablehnung der Gesetzesnovelle hält López-Levy dennoch für unwahrscheinlich. Aber schon 25 bis 30 Prozent Nein-Stimmen wären eine deutliche Kritik an der Führung, sagt er.