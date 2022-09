Unwetter in Italien: Leiche von vermisstem Buben geborgen

Rom – Eine Woche nach den schweren Unwettern in der mittelitalienischen Adria-Provinz Ancona ist am Freitag die Leiche eines Vermissten geborgen worden. Dabei handelt es sich um einen achtjährigen Buben, dessen Körper auf einem Feld in der Ortschaft Castelleone di Suasa gefunden wurde. Das Kind wurde vom Eigentümer des Feldes entdeckt, der Alarm schlug, so italienische Medien. Damit stieg die Zahl der Opfer der Unwettern auf zwölf. Gesucht wird noch eine 56-jährige Frau.