Schallenberg: „Ohne Deal droht atomares Wettrüsten"

New York – Kommt es zu keinem Atomdeal mit dem Iran droht ein atomares Wettrüsten. Diese Ansicht äußerte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Freitag nach einem Gespräch mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir-Abdollahian am Rande der UNO-Generalversammlung in New York. Die Gespräche seien sehr schwierig, räumte Schallenberg ein, zumal es keine direkten Kontakte zwischen den USA und dem Iran gebe.