Bei Ladendiebstahl in Innsbruck ertappt: Täter zog Waffe und flüchtete

Innsbruck – Mit dem Schrecken davongekommen ist am Freitag ein Angestellter eines Lebensmittelmarktes in der Hallerstraße in Innsbruck. Der Mann hatte einen Ladendiebstahl beobachtet. Als der Täter das Geschäft verlassen wollte, schlug die Ladensicherung an. Als der Angestellte den Ladendieb anhalten wollte, zog dieser eine Waffe und ergriff die Flucht. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.