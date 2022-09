Kühl, bewölkt, nass: Herbst begrüßt Tirol mit trübem Wochenende

Der Morgennebel wie hier am Achensee kündigt es schon am: Am Freitag beginnt nun auch der astronomische Herbst. © Hans-Peter Posch

Innsbruck – Der astronomische Herbstbeginn am Freitag läutet in Tirol ein eher trübes Wochenende ein, meint Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Anders als die letzten Tage muss die Sonne ab Samstag der Wolkendecke weichen, am Sonntag kommt noch Regen hinzu. In diesem Zug kühlt es spürbar ab, auch die Schneefallgrenze sinkt. Besserung zeichnet sich erst Ende nächster Woche ab.

Samstag bewölkt, Sonntag und Montag regnerisch

Mit dem „letzten richtig schönen Tag" verabschiedet sich am Freitag der Sommer, bevor laut Prugger eine Süd-West-Strömung nach Tirol zieht. Die beschert uns am Samstag deutlich mehr Wolken, es bleibt allerdings zunächst noch überwiegend trocken. Stichwort überwiegend: „In Südtirol kann es tagsüber schon etwas regnen, gegen Abend auch im Oberland sowie in Osttirol." Die Höchstwerte liegen bei etwa 15 Grad.

Weil eine Schlechtwetterfront das Land überquert, folgen mit Sonntag und Montag die schlechtesten zwei Wetter-Tage. Bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag bringt der Sonntag verbreitet Schauer, in der Nacht auf Montag sinkt die Schneefallgrenze in Richtung 2000 Meter. Die neue Woche beginnt mit einem „Mischmasch", so Prugger: Ab und zu blinzelt die Sonne durch die Wolkendecke, verbreitet sind aber auch noch Regenspritzer dabei.

Neue Kaltfront ab Dienstag, Besserung nächstes Wochenende?

„Am Dienstag ist dann schon die nächste Kaltfront im Anmarsch", erklärt der Meteorologe. Sie bringt feuchte und kalte Luft. Bis auf 1500 Meter fällt Schnee, darunter bei nur noch etwa 10 Grad Regen.

In der zweiten Wochenhälfte dürfte es laut Prugger etwas bergauf gehen, „aber nicht ganz lupenrein". Besserung hält er in Richtung nächstes Wochenende für möglich. „Altweibersommer und goldener Oktober erwarten uns auf jeden Fall noch." (klh, TT.com)