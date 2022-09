6:1-Schützenfest: Diese Haie machen Lust auf mehr

Graz – Nach drei gespielten Runden in der ICE Hockey League lädt der Blick auf die Tabelle zum Schwärmen ein: Drei Spiele, drei Siege – das ergibt Tabellenplatz eins für den HC Innsbruck. Zu euphorisch will man beim Spitzenreiter nicht sein, trotzdem lieferte die Truppe von Headcoach Mitch O‘Keefe in Graz die nächste Gala ab: Das 6:1-Schützenfest macht in jedem Fall Lust auf mehr.