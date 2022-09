Zwei neue Standorte der Lebenshilfe in Landeck

Landeck – In der Begegnungszone der Malserstraße, vis-a-vis des Alten Kinos, trifft und tummelt man sich. Und das nicht nur am vergangenen Donnerstag, als die Lebenshilfe dort zwei ihrer neuen Standorte feierlich eröffnete. „Wir sind mitten im Geschehen, an uns kommt keiner vorbei“, freut sich Kirsten Witteborg, Leiterin des neuen Lebenshilfe-Shops „City Art“ im Erdgeschoß (vormals: „kimm eini“) sowie der Einrichtung „Kultur & Begegnung“ im Untergeschoß.