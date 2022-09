Sängerpreis für jungen Tiroler Tenor Matteo Rasˇic´

Innsbruck – Der junge Tiroler Tenor Matteo Rasˇic´ hat am Donnerstagabend im Studio 3 des ORF Tirol den vom Land und der Eva Lind Musikakademie ausgeschriebenen Tiroler Klassik Sängerpreis gewonnen. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert. Rasˇic´, ein früheres Mitglied der Wiltener Sängerknaben, setzte sich mit der Arie des Alfredo aus Verdis „La Traviata“ gegen neun weitere Finalisten durch.

Der Förderpreis ging an den mexikanischen Countertenor Diego Galicia Suarez, der in der Schlussrunde eine Händel-Arie zum besten gab. Beide Preisträger werden am 19. November dieses Jahres auch bei der Klassik-Gala der Eva Lind Musikakademie im Schwazer Silbersaal auftreten. (TT)