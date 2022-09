Bio-Einkäufe legten in Österreich zu, Bio weniger stark verteuert

31 Kilo Bio-Lebensmittel landeten im ersten Halbjahr 2022 in den Einkaufswägen der Österreicher und Österreicherinnen.

Im ersten Halbjahr 2022 legte der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln in Österreich um rund 2,5 Prozent zu. Nahezu jeder Haushalt in Österreich kaufte von Jänner bis Juni 2022 mindestens einmal ein Bio-Produkt. Insgesamt landeten fast 31 kg Bio-Lebensmittel in den Einkaufswägen, gibt sich die AMA anlässlich des EU-Bio-Tages zufrieden.