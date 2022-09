Neuer Vorstand bei den E-Werken in Reutte

Sebastian Freier folgt Christoph Hilz als technischer Vorstand in der Führungsetage der Elektrizitätswerke Reutte AG.

Reutte – Nach zehn Jahren Vorstandstätigkeit für die Elektrizitätswerke Reutte (EWR) verabschiedet sich Christoph Hilz nächstes Jahr in den Ruhestand. Zu seinem Nachfolger als technischer Vorstand wurde jetzt Sebastian Freier bestellt.

Der gebürtige Oberammergauer ist seit seinem Berufseintritt bei der Thüga AG 2002 im Bereich Energie- und Wasserwirtschaft tätig. Bis 2013 arbeitete er in der dortigen Hauptabteilung Energiewirtschaft als Abteilungsleiter für die Thüga-Gruppe und teilweise E.ON. Seit 2013 betreut er als Prokurist bei der PwC AG Energieversorger und Stadtwerke in Deutschland und Österreich und verantwortet aktuell am Standort München versorgungswirtschaftliche Themen.