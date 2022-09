Der Ebbser Fohlenhof feiert am Wochenende seinen 75er

Der Aufmarsch der Hengste wird anlässlich des Jubiläums als Live-Stream in die Kinderstationen des BKH Kufstein, in die Kinderstationen aller Tirol Kliniken sowie in die Kinderkrebsstationen Österreichs übertragen. „Das Tiroler Haflinger Pferd ist ein lebendes Tiroler Kulturgut und fix verankert. So ist es uns anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums besonders wichtig, auch wieder etwas zurückzugeben. Wir hoffen, allen Kindern und Eltern hiermit eine kleine Freude bereiten zu können“, sagt Geschäftsführer Robert Mair. (TT)