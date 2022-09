Erfolgreiches erstes Jahr für „Tirol Live“

Innsbruck – Heute vor einem Jahr, am 24. September 2021, schlug die Redaktion der Tiroler Tageszeitung ein neues Kapitel in ihrem Informationsangebot auf. Das Fernsehformat „Tirol Live“ bietet seither jeden Montag, Mittwoch und Freitag Interviews, Analysen und Hintergründe zu aktuellen Themen. Im ersten Jahr gingen mehr als 400 Interviews mit prominenten Gästen aus allen Bereichen des täglichen Lebens auf Sendung, von der Politik über Kultur, Sport oder Wirtschaft bis hin zu Freizeit und Lifestyle. Breiten Raum nahm zuletzt (und nimmt immer noch) die Berichterstattung über den Landtagswahlkampf ein.

Die Resonanz beim Publikum ist großartig: Durchschnittlich 110.000 Personen schauen sich die Sendung oder Teile davon an. Das ist ein klarer Auftrag an das von vier auf sieben Personen angewachsene Moderationsteam, am mit „Tirol Live“ eingeschlagenen Kurs festzuhalten. (TT)