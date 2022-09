Wahlkampf auf den letzten Metern in Tirol: Koalitionspoker mit offenen Karten

Innsbruck – Bei der Landtagswahl am Sonntag sind 535.112 Tirolerinnen und Tiroler wahlberechtigt. Im Vorfeld wurden 71.945 Wahlkarten ausgestellt und damit also doppelt so viele wie bei der Landtagswahl 2018. Damals waren es 32.980. Einzig bei der Nationalratswahl 2019 gab es mit 81.829 Wahlkarten einen Rekord, doch bei der Bundeswahl kamen Tausende Wahlkarten von Auslands-ÖsterreicherInnen hinzu.