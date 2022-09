Pläne abgelehnt: ÖVP gibt bei der Justizreform Kontra

Der Bundesstaatsanwalt sorgt in der Koalition für Diskussionen. Die Idee lautet, politischen Einfluss von den Staatsanwälten fernzuhalten. Diese sind anders als Richter nicht völlig unabhängig. Sie müssen an ihre vorgesetzten Stellen berichten und bekommen Weisungen von oben – ganz oben steht derzeit die Justizministerin. Künftig soll ein Organ der Justiz an der Spitze stehen. Die ÖVP hatte dies immer abgelehnt. Unter dem Eindruck von Ermittlungen gegen türkise Spitzen vollzog sie aber eine Kehrtwende.