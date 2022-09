Nach Bluttaten in Innsbruck: Beide Täter schweigen weiterhin

Innsbruck – Am Mittwoch ereigneten sich in Innsbruck zwei Kapitalverbrechen. Gegen 19 Uhr versetzte ein 24-jähriger Libyer seiner 29-jährigen Lebensgefährtin in einem Saggener Wohnhaus mehrere Messerstiche. Die Verletzte konnte flüchten und brach auf der Straße zusammen. Der Täter wurde um 22 Uhr in der Maria-Theresien-Straße festgenommen. Gegen ihn wird wegen Mordversuchs ermittelt. Am selben Abend wurde ein 63-Jähriger mit Schnittverletzungen tot in seiner Höttinger Wohnung aufgefunden. Drei Stunden später stellte sich dessen 38-jähriger Sohn. Gegen ihn wird nun wegen Mordes ermittelt.