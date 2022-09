Ganzheitliche Gesundheitsförderung: Gütesiegel für 27 Schulen in Tirol

„Was wir in der Schule abseits der Wissensvermittlung lernen, etwa wie man miteinander umgeht, ob man sich gerne und regelmäßig bewegt oder wie man sich gesund ernährt – all das kann einen großen Einfluss auf den späteren Lebensstil der heutigen Schulkinder haben“, waren Bildungslandesrätin Beate Palfrader und Gesundheitslandesrätin Annette Leja anlässlich der Siegel-Verleihung an die Vertreter der Schulen überzeugt.

Zum zweiten Mal ausgezeichnet wurden: VS Barwies, VS Elmen, VS Götzens, VS Mieders, VS Mühlau, VS Neuarzl, VS Rietz, VS Sieglanger, MS Langkampfen, PTS St. Johann i. T., Paulinum Schwaz, Meinhardinum Stams, KBAfEP Innsbruck, BG/BORG St. Johann i. T., BG/BRG Kufstein, HL West.