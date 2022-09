Mercedes-AMG C 63 S E Performance: Vier Zylinder müssen reichen

Ein hochgezüchteter Vierzylinder-Turbobenzinmotor und ein E-Aggregat beschleunigen den C 63 S E Performance in 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h.

Stuttgart – Die letzte C-63-Version vertraute noch einem Aggregat mit acht Töpfen. Der Nachfolger darf das nicht mehr, im AMG-Gewand kann er als „Performance-Hybrid“ zeigen, was er kann. Das ist nicht zu wenig, wie die eben erst veröffentlichten Leistungsdaten demonstrieren: Nicht weniger als 680 PS Systemleistung stehen dem Modell (Limousine wie Kombi) zur Verfügung, damit ist eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 3,4 Sekunden möglich. Bis zu 280 km/h schnell ist die Stufenheckvariante, das T-Modell kommt auf 270 km/h.

Geradezu revolutionär mutet die Antriebstechnik an: Sie kombiniert einen aufgebohrten Vierzylinder-Turbobenziner mit einem Elektromotor. Der Benziner bedient die Vorderachse, das E-Aggregat die Hinterachse, kombiniert stehen bis zu 1020 Newtonmeter parat, die via Allradantrieb verarbeitet werden.

Nicht allzu groß ausgefallen ist der Lithium-Ionen-Akku für Mercedes-Verhältnisse. Die Schwaben sind einerseits dafür bekannt, in Plug-in-Hybride bereits Speicher einzubauen, die mehr als 100 Kilometer rein elektrische Reichweite ermöglichen. Beim C 63 S E Performance dürften Erwägungen, die das Eigengewicht betreffen, eine Rolle gespielt haben: Entsprechend klein ist die Batterie, lediglich 13 Kilometer beträgt die in Aussicht gestellte elektrische Reichweite, dank einer Kapazität von 6,1 Kilowattstunden. Das Marketing von Mercedes-AMG gibt sich dennoch überzeugt, der Strom „ermöglicht einen praxisgerechten Aktionsradius, beispielsweise in der Stadt und in Wohngebieten“.