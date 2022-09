Opel Grandland im Test: Antriebstechnischer Dreiklang

Dass sich die Mischung aus Komfort und Wendigkeit auszahlt, sollte sich bei der kurvenreichen, engen und an Hindernissen nicht gerade armen Küstenstraße an der Amalfiküste zeigen. Zielsicher lässt sich der Grandland auch an engsten Stellen manövrieren, die Fahrerassistenzsysteme achten penibel auf Berührungsvermeidung. Ab und an hilfreich schaltet sich die Nachtsichtfunktion ein, die in der Dunkelheit vor Passanten warnt. Vielleicht hätte die Küstenstraßenerfahrung den Garagisten milde ob seiner Grandland-Beurteilung gestimmt.