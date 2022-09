Schwaz hofft heute auf ein Erfolgserlebnis

Michael Miskovez und Co. hoffen auf die Trendumkehr.

Schwaz – „Wir wussten, dass der Saisonstart mit diesen Gegnern sehr schwierig werden würde“, war Neo-Trainer Klaus Hagleitner auf eine Herausforderung vorbereitet. Und dennoch: „Wir hätten uns natürlich schon mehr erhofft. Vor allem, was die Art und Weise anbelangt, wie wir auftreten.“

„Wir brauchen nun eine Reaktion, eine Partie gegen Hard (respektable 26:29-Heimniederlage), die wir aber für uns entscheiden.“ Mithelfen soll auch Johannes Demmerer, der heute in der Osthalle vor seinem Comeback steht. Und zwar gegen Grazer, deren bisherige Saisonbilanz zwei Niederlagen (Fivers Margareten, Ferlach) und einen Sieg (Vöslau) ausweist. „Das ist ein Gegner mit viel Potenzial, der jeden in der Liga fordern kann. Die Tore verteilen sich auf die ganze Mannschaft“, zeigte Hagleitner großen Respekt vor dem Kontrahenten. Der Ausfall von Jozsef Albek wird im Kreise der Schwazer also nicht überbewertet.