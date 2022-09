Mit Winkelschleifer abgerutscht: 42-Jähriger in Ehrwald verletzt

Ehrwald – Bei einem Arbeitsunfall in Ehrwald ist am Samstagvormittag ein 42-Jähriger verletzt worden. Der Einheimische wollte gegen 11.20 Uhr vor seinem Haus ein Blech mit einem Winkelschleifer abschneiden. Dabei rutschte er mit dem Werkzeug ab und schnitt sich in seinen rechten Oberschenkel und in seine rechte Hand. Der Mann machte durch Hilfeschreie auf sich aufmerksam, Familienmitglieder wählten schließlich den Notruf.