Zwei Verletzte bei Motorradunfall in Karrösten

Karrösten – Bei einem Motorradunfall in Karrösten ist am Samstag kurz vor 15 Uhr ein Ehepaar aus der Schweiz verletzt worden. Der 60-jährige Biker war mit seiner Ehefrau (58) auf dem Sozius auf der B171 vom Pitztalknoten in Richtung Karres unterwegs. Beim Beschleunigen auf der regennassen Fahrbahn geriet die Maschine ins Schleudern. Die Eheleute stürzten und blieben auf der Fahrbahn liegen.