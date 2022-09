Heute zählt’s: Um 17 Uhr ist die Landespolitik in Tirol neu vermessen

Sieben Parteien kämpfen heute landesweit um Stimmen. In Innsbruck und Innsbruck-Land kommen noch zwei hinzu.

Innsbruck – Es ist eine Landtagswahl mit besonderen Vorzeichen: Wenn heute um 17 Uhr die Wahllokale schließen und Christoph Hofinger vom SORA-Institut die erste Hochrechnung verkünden wird, dürfte es nach einem lauten Landtagswahlkampf zuerst einmal mucksmäuschenstill sein. Sieben Parteien – die Liste MATTLE, SPÖ, FPÖ, Grüne, Liste Fritz, NEOS und die MFG – treten landesweit an. Die KPÖ kandidiert in der Landeshauptstadt und in Innsbruck-Land, „Mach mit“ nur im größten Bezirk.