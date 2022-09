Heiz- und Stromkosten an Schulen: „Bund soll Mehrkosten zahlen“

Manfred Jordan, Direktor der Ferrarischule, erklärt, man habe Sparmaßnahmen schon im Sommer überlegt. In den Gängen sei die Temperatur deutlich gesenkt, in den Klassen liege sie bei durchschnittlich 21 Grad. „Auch das Ausschalten von Licht beim Verlassen der Klasse oder von Computern nach Benutzung bringt einiges.“ Beim Ferrari-Palais wurden die Fenster im Zuge der Sanierung abgedichtet. Rechnungsführer Christian Dötlinger gibt an, dass man mit dem Budget derzeit auskomme, bis auf das Heim, in dem 80 Mädchen wohnen. Hier habe es einen kleinen Zuschuss vom Bund gegeben: „Wir werden sicher nicht im Regen stehen gelassen.“ Im Kochunterricht und in der Kantine müsse noch mehr geschaut werden, welche Produkte reduziert werden. Zucker sei etwa gegenüber dem Vorjahr um 115 % gestiegen: „Frisch und regional zu kochen, bleibt dennoch die oberste Devise.“