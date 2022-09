„Hall und Rauch“ im Stromboli: Minimale Gesten, maximaler Austausch

Hall i. T. – „Man muss sich immer anpassen“, sagt Stromboli-Leiterin Julia Mumelter, angesprochen auf den angebrochenen Kulturherbst, „nicht nur aufgrund von Teuerung und Corona-Nachwehen, sondern auch weil sich das Publikum verändert.“ Und auch sie sich mit ihrem Team ständig mitverändern möchte. Für den Herbst hat das Stromboli deshalb ein neues (Mini-)Festival auf die Beine gestellt, das am Freitag und gestern Abend über die Bühne ging – und bewusst Heimisches und Internationales mischt. „Hall und Rauch“ verschreibt sich der progressiven Musik, wobei Acts dem musikalischen Experiment Raum geben und sich durch unterschiedliche Spielarten des Jazz wühlen. Erlaubt ist, was vorstellbar ist.

Immerhin schon zwei Jahre, seit 2020, machen Heidi Erler, Anna Widauer und Mimi Schmid als Mad About Lemon gemeinsam Musik – hauptsächlich mit ihren Stimmen. Die sanften Stücke des Vocaltrios fluten am Freitag das Stromboli mit minimalen Gesten. Mal gibt das Klicken von drei Feuerzeugen den Takt vor, mal orientiert sich ein Stück am Ein- und Ausatmen von Widauer („breath in, breath out“). Sind es nicht die Stimmen selbst, so knüpfen Harmonium oder Ukulele die federleichten Klangteppiche. Da und dort hakt’s noch bei der Technik. Trotzdem ist man gespannt, was da noch kommt. Ein Album ist schon angekündigt.