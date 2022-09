TT-Analyse: Justiz von der Politik emanzipieren

Auch beim schon so lange geplanten und vom Justizministerium weisungsfreien Generalstaatsanwalt darf die letztendliche Kontrolle durch das Parlament bis hin zu Anfragen von Parlamentsmitgliedern natürlich nicht verloren gehen. Ansonsten kann man dem in der Justiz so bewährten Bestellmodus über akribisch ausgewählte Personalsenate vertrauen. Auch Weisungen an Staatsanwälte über Dreiersenate würden Willkür und politische Einflussnahme endgültig beenden. Nach 20-jähriger Diskussion wäre es nun Zeit für die Umsetzung.