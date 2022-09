„Menschenunwürdig“: Heftige Kritik an Abwicklung der Hilfe für Ukrainer in Tirol

Im Flüchtlingsheim Kufstein müssen sich die Ukrainer, die in den Bezirken Kufstein, Kitzbühel und teils auch in Schwaz leben, einmal im Monat zur Anwesenheitskontrolle und Ausgabe der Grundversorgung einfinden.

Innsbruck – „Die Leute stehen geduldig an, sie wollen niemandem zur Last fallen. Sie sind dankbar, weil sie eine finanzielle Unterstützung erhalten. Dabei sind die Umstände eine Zumutung!“ Die bezirksweise Abwicklung der monatlichen Auszahlung der Grundversorgung für Vertriebene aus der Ukraine ist für viele ein Ärgernis. Im Gegensatz zu den Betroffenen halten sich Betreuer von Flüchtlingen aber mit ihrer Kritik nicht zurück – wie ein St. Johanner, der erzählt: „Beim letzten Termin wurden weit über 400 Menschen an einem Tag geladen, darunter alte Menschen. Sie mussten stundenlang anstehen, bis sie an die Reihe kamen – im Freien oder eingepfercht in einem engen Gang. Das ist menschenunwürdig.“