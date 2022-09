Hoffen auf Spenden: Nichtraucher-Papst Robert Rockenbauer in Nöten

Zu Beginn (1975) glaubte er, der Kampf zum Schutz der Nichtraucher wäre bei nur einem Drittel Raucher rasch gewonnen. Inzwischen sei zwar viel erreicht worden, aber eben auch noch viel zu tun. Rauchende Nachbarn, Rauchverbot im Freien, rauchfreie Eingänge in Geschäfte usw. stehen auf seiner Agenda. Die Aufklärung in den Schulen werde mittels Nichtraucher-Zeitung unterstützt. Nun sei offen, ob sich sein Verein weiter mit aller Kraft für den Schutz der Nichtraucher einsetzen könne, sagt er zur TT. „Es ist eine Sache, dass ich kein Geld für meine Arbeit bekomme, aber ich sehe nicht ein, dass ich jetzt hineinzahlen muss.“ Der Verein arbeite 1300 Stunden gratis für die Aufklärung, etwa mit Aussendungen, Vorträgen und eben der Zeitung.

„Die Nichtraucher-Zeitung wird etwa an Schulen, in Apotheken und Arztpraxen sowie Gemeinden verteilt.“ Die Kosten seien so gestiegen, dass er nun 10.000 Euro aus eigener Tasche zuschießen müsse, um das Erscheinen der Zeitung in gewohnter Auflage zu gewährleisten. „Ich weiß nicht, wer künftig keine Zeitung mehr bekommen soll, bei den Schulen werde ich jedenfalls nicht einsparen.“