„Prominente Namen reichen nicht“: Immer mehr Stars schreiben Kinderbücher

Innsbruck – Man könnte annehmen, dass die Tätigkeit als Präsident der Vereinigten Staaten beansprucht. Vom Buhlen um Wählerstimmen bis zum Verkörpern der Exekutive. Trotzdem fand Barack Obama inmitten seiner Amtszeit 2010 Zeit, das Kinderbuch „Von euch will ich singen“ (Carl Hanser Verlag) zu verfassen. Böse Zungen behaupteten, er versuche über politische Defizite hinwegzutäuschen. Fans schwärmten von der schriftlichen Liebeserklärung an seine Töchter, in der der 44. Präsident der USA von großen Persönlichkeiten der Geschichte erzählt.#