40-Jahr-Bühnenjubiläum mit Rekordkulisse für die Nockis in Millstatt

Wieder in Hochform: Frontmann Friedl Würcher. © Zicky

Von Hubert Trenkwalder

Entgeltliche Einschaltung

Millstatt – Was als kleines Fest am Millstätter See begann, hat sich in den vergangenen 26 Jahren zur legendärsten Schlagerparty Kärntens entwickelt. Über 10.000 Fans aus dem deutschsprachigen Europa erlebten im Kärntner Millstatt am vergangenen Wochenende ein „Nockis-Fest“ der Superlative, bei dem auch gleich der Start zum 40-Jahr-Jubiläum der Erfolgsband zelebriert wurde, und das mit großen Überraschungen und Ehrungen.

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser überreichte den fünf „Nockis“ hohe Landesauszeichnungen. © Geissler

Bereits zum Start des Festes am Freitagabend überraschte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser die Nockis, outete sich als glühender Fan, und kam nicht mit leeren Händen. Für Markus Holzer, Siegfried Willmann und Kurt Strohmeier gab es das Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten. Friedl Würcher und Wilfried Wiederschwinger erhielten gar das Große Ehrenzeichen in Gold. „Sie tragen Kärnten in die Welt hinaus und sind die besten Botschafter unseres Landes“, streute Kaiser den Schlagerstars Rosen.

Von der Plattenfirma Universal gab es den Sonder-Award „Multi Edelmetall“. 37-mal Gold und 29-mal Platin sammelten die Nockis mit ihren verkauften Tonträgern in den vergangenen 40 Jahren: eine Auszeichnung, die es so in der jüngsten Geschichte der Plattenfirma noch nie gegeben hat.

Neben den Gastgebern, die drei Konzerte an drei Tagen spielten, sorgten in Millstatt namhafte Kollegen wie Marco Ventre, die Amigos, Bernhard Brink, Hannah und die Juzis für grandiose Stimmung.

