Mariah Carey und Jonas Brothers sangen in New York gegen Armut

New York – Stars wie Mariah Carey, Mickey Guyton, Metallica und die Jonas Brothers sind am Samstagabend (Ortszeit) bei einem Konzert im New Yorker Central Park für einen guten Zweck aufgetreten. Sie gehörten zu zahlreichen Entertainern und Aktivisten, die im Rahmen des mehrstündigen „Global Citizen"-Festivals für mehr Engagement im Kampf gegen Armut und zur Stärkung von Rechten für Mädchen und Frauen in aller Welt warben.