49-jähriger Steirer mit Motorrad tödlich verunglückt

Haus im Ennstal – Ein 49 Jahre alter Steirer ist in Haus im Ennstal (Bezirk Liezen) bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, passierte der Unfall in der Nacht auf Samstag gegen Mitternacht. In einer abschüssigen Rechtskurve kam der Biker von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzzaun. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Lenkers feststellen. (APA)