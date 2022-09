Binder holte mit KTM in Motegi Platz zwei, Miller gewann

Motegi – Bei der Rückkehr der MotoGP nach Japan nach zwei Jahren Pause hat es am Sonntag mit Jack Miller einen australischen Sieger gegeben – aber auch ein österreichisches Erfolgserlebnis. Denn Brad Binder stellte seine KTM RC16 in Motegi auf den zweiten Platz und sorgte damit für den dritten Podestplatz für die Mattighofener in der laufenden Saison. Marc Marquez wurde nach seiner Pole Position Vierter, in der WM-Wertung baute Fabio Quartararo trotz Platz acht seine Führung aus.