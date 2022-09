Tiroler Fettner beim Sommer-GP in Hinzenbach Dritter

Manuel Fettner landete in Hinzenbach auf dem dritten Rang.

Hinzenbach – Team-Olympiasieger Manuel Fettner hat am Sonntag beim Heim-Sommer-Grand-Prix der Skispringer in Hinzenbach für einen ÖSV-Podestplatz gesorgt. Der 37-jährige Tiroler landete hinter dem Polen Dawid Kubacki, der überlegen gewann, und dem Slowenen Anze Lanisek auf dem dritten Rang. Er war damit der einzige Österreicher in den Top Ten. Daniel Tschofenig, Stefan Kraft und Jan Hörl landeten auf den Rängen elf bis 13. (APA)