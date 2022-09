Vandalen in Oberhofen bewarfen Kirche, Widum und Häuser mit Eiern

Oberhofen im Inntal – Ein Vandalenakt in Oberhofen in der Nacht auf Sonntag beschäftigt die Polizei: Unbekannte bewarfen die Fassaden der Pfarrkirche, des Widums, eines Bauernhofes und zweier Einfamilienhäuser mit mehreren rohen Eiern. Es entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.