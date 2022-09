Auto und Motorrad kollidierten in Birgitz: 16-Jähriger schwer verletzt

Birgitz – Ein junger Motorradlenker wurde am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Birgitz schwer verletzt. Gegen 16.40 Uhr wollte ein 65-jähriger Einheimischer mit seinem Auto vom Dorfplatz links in die Landesstraße in Richtung Götzens einbiegen. Er hielt an der Stopptafel an. Doch dann übersah der Autolenker den 16-Jährigen, der mit seinem Motorrad in Richtung Westen unterwegs war und fuhr in die Kreuzung ein.