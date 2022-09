Gestütsjubiläum und Auktion in Ebbs: Rekordpreise für Haflingerfohlen

So hieß es am Ende: Alle Fohlen verkauft! Und das zu einem nie da gewesenen Durchschnittspreis von 4600 Euro netto. „Das Interesse im Vorfeld war da. Wir hatten ein gutes Gefühl, aber damit hätten wir nicht gerechnet. Es ist einfach unglaublich und bestätigt den Qualitätsweg im Verband und die hohe Begehrtheit der Haflingerfohlen aus Tirol quer durch alle drei Verkaufsklassen“, zeigte sich Obmann Lukas Scheiber begeistert.

Das begehrteste Stutfohlen der Auktion 2022 wurde das Stutfohlen Titania mit der Katalognummer 1 von der Familie Scheiber aus Obergurgl. Es zieht nun um 16.700 Euro in den Stall von Familie Werner und Philipp Kraxner aus Braz in Vorarlberg. Auch beim zweitteuersten Fohlen Lakosta von Jennifer Zebisch aus Imst wurde es spannend. Am Ende bekamen Paul und Karen Young aus den USA um 16.600 Euro den Zuschlag. Das teuerste Fohlen der Klasse 2a+, das Stutfohlen Beverly der Familie Scheiber, erreichte mit einem Ausrufpreis von 1200 Euro 14.000 Euro. Auch in der Zuchtklasse 2a erzielte das Stutfohlen Arona des Haflingerpferdezuchtverbandes Tirol als drittletztes Fohlen der Auktion bei einem Ausrufpreis von 1000 Euro 7500 Euro. (TT)