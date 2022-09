Premiere für Pappboot Extreme in Area 47

Roppen – Zum Saisonfinale lädt Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark zu einem sportlichen Funbewerb der besonderen Art. Bootsbau in Do-it-yourself-Manier, Stylefaktor, Wasser- und Actiontauglichkeit sind Kriterien, die am Samstag, 1. Oktober, in der Area 47 zählen. Alle Fans erwartet ein feuchtfröhliches Bad-Taste-Partygeschehen bei freiem Eintritt. Die Teilnehmer müssen zuallererst ihre Fähigkeiten als Erbauer von schwimmenden Gefährten beweisen. Karton und Klebeband stellen die Basiselemente dar, die alle Teams bekommen. Um den Titel „Pappboot Extreme Champion of the Universe“ zu ergattern, sollte man bei Style-Noten und nach dem Massenstart im Rennen im Spitzenfeld liegen. (TT, hm)