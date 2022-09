Schloss Weißenstein aus dem Dornröschenschlaf geholt

Matrei i. O. – Der 25. September bot in Matrei in Osttirol 875 Menschen eine einmalige Gelegenheit: nämlich Schloss Weißenstein von innen zu sehen. Der Tag des Denkmals öffnete die Türen des mächtigen Baus, der auf das 13. Jahrhundert zurückgeht, lange der Kirche gehörte und seit über 100 Jahren in Privatbesitz ist.