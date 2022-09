Steuervorteile durch Dienstrad-Leasing: „Lease a Bike“-Chefin im Interview

Wien, Innsbruck – Das Rad, besonders das E-Bike, gilt als einer der Zukunftstreiber in Richtung „Green Mobility“. Dabei hat sich in den letzten Jahren auch Dienstrad-Leasing etabliert. Im März dieses Jahres startete der niederländische Anbieter Lease a Bike (LAB) auch in Österreich. Über LAB können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Diensträder anbieten. Die Mitarbeiter wählen dann ihr Wunschrad beim Fachhändler aus, der an die Leasinggesellschaft verkauft, über die das Rad schließlich finanziert wird.