Plattform für Diversität: Der etwas andere Podcast aus Innsbruck

Den ersten Schwerpunkt des Podcasts bildet das Thema Femizid. In den ersten beiden Folgen beschäftigt sich Bulut mit dem Mord an einer jungen Frau, die im Juni 2020 in Imst von ihrem Ehemann getötet wurde. Die jüngere Schwester der Ermordeten gewährt dabei einen Einblick in ihr Leben nach dem Mord und die tiefe Trauer und Wut im Versuch, den Verlust zu verarbeiten. Sie zeichnet ein detailliertes Porträt ihrer Schwester und thematisiert überdies die Ermittlungs- und Gerichtsverfahren gegen den Ehemann.