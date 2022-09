Lungenkrebs: Zielgerichtete Therapie ist auf dem Vormarsch

(Symbolfoto) © Getty Images/iStockphoto

Wien/Paris – Pro Jahr erkranken in Österreich rund 5000 Menschen an einem Lungenkarzinom. Seit einigen Jahren bringen zielgerichtete Therapien gegen "Treiber-Mutationen" und die moderne Immuntherapie deutliche Fortschritte. "Wir könnten dazu kommen, dass in Zukunft 40 bis 50 Prozent der Patienten mit sozusagen einer gut verträglichen Tablette am Tag behandelt werden können", sagte jetzt der Wiener Pneumologe Maximilian Hochmair gegenüber der APA.

Hochmair, Lungenkrebsspezialist an der Klinik Floridsdorf, beschäftigt sich seit Jahren speziell mit sogenannten zielgerichteten medikamentösen Therapien zur Behandlung von Lungenkarzinomen. Seit rund 15 Jahren beschäftigt sich die Forschung hier mit der Entwicklung von synthetisch hergestellten Wirksubstanzen, die ganz spezifisch jeweils eine gewisse Unterform der Lungenkarzinome in ihrem Wachstum hemmen.

Die Voraussetzung dafür ist, dass aus Gewebeproben die molekulare Charakteristik des individuell vorliegenden Tumors identifiziert wird. "Das geschieht durch Next-Generation-Sequencing. Wir sind in Österreich in der glücklichen Lage, dass solche Untersuchungen bei 98 bis 99 Prozent der Patienten mit Lungenkarzinomen erfolgen", sagte Hochmair, der vor kurzem beim Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) in Paris neueste Entwicklungen auf seinem Fachgebiet präsentierte und diskutierte.

Karzinom wird meistens zu spät entdeckt

Das Problem beim Lungenkarzinom liegt vor allem darin, dass es in den meisten Fällen noch immer zu spät für eine primär heilende Therapie durch Operation entdeckt wird. Viele Patienten kommen erst im fortgeschrittenen Stadium IV mit Metastasenbildung in Behandlung, die dann auf Medikamenten basiert. Doch die Therapiemöglichkeiten werden immer besser. In der Vergangenheit wurden mittlerweile mit bestimmten Mutationen in den ALK-, BRAF-, EGFR-, NTRK-, RET-, ROS1-, HER2-, KRAS- oder c-Met-Genen spezifische Ziele für Arzneimittel entdeckt und entsprechende Wirkstoffe entwickelt und zugelassen. Man spricht hier von "Treiber-Mutationen", die sprichwörtlich das bösartige Wachstum der Karzinomzellen fördern.

Am Anfang standen hier sogenannte EGFR-Inhibitoren. Zwölf bis 13 Prozent der Patienten mit einem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom haben Tumoren mit EGFR-Mutationen. Die zielgerichteten Medikamente sind bei exakt abgestimmter Anwendung wirksamer und daneben deutlich weniger mit Nebenwirkungen behaftet als zum Beispiel die Chemotherapie. Mittlerweile können schon mehr als 30 Prozent der Kranken mit Lungenkarzinomen auf diese Weise behandelt werden.

Die Entwicklung aber geht weiter. Eine aktuelle Studie einer internationalen Autorengruppe, unter ihnen auch der Wiener Experte, untersuchten beispielsweise den Behandlungseffekt mit dem neuen Hemmstoff Brigatinib zur Behandlung nicht-kleinzelliger Lungenkarzinome mit ALK-Mutationen im Vergleich zu einem der ersten Medikamente auf diesem Gebiet, Crizotinib. Alle zielgerichteten Therapien haben anfänglich relativ hohe Wirksamkeit, die aber mit der Zeit abnimmt. Je mehr verschiedene Arzneimittel jeweils vorhanden sind, desto länger und besser kann behandelt werden.

Unterschiedliche Wirksamkeit bei unterschiedlichen Ethnien

In dieser Studie wurden 275 Patienten mit einer der beiden Wirkstoffe behandelt. Die neuere Substanz steigerte bei Menschen asiatischer Herkunft die Zeit bis zum Fortschreiten der Erkrankung bzw. dem Ableben der Betroffenen (progressionsfreies Überleben) von im Mittel elf auf 24 Monate. Bei Patienten nicht-asiatischer Herkunft von 9,4 auf 24,7 Monate. Solche Arzneimittel können in ethnisch unterschiedlichen Patientengruppen auch eine unterschiedliche Wirksamkeit entfalten. Für drei bis fünf Prozent der Menschen mit einem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom, die einen ALK-mutierten Tumor haben, können solche Ergebnisse einen wesentlichen Unterschied machen.

Während eine Chemotherapie bei Patienten mit einem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom (EGFR-Mutationen) nach einer Operation in einem früheren Krankheitsstadium (Ib bis IIIa) in der Vergangenheit kaum Vorteile brachte, wurde in Paris eine Studie vorgestellt, bei welcher der EGRF-Inhibitor Osimertinib nach der chirurgischen Entfernung des Karzinoms (adjuvant) die Überlebenschancen der Betroffenen deutlich steigerte: Wurden Patienten im Stadium II bis IIIa nach der Operation zusätzlich mit Osimertinib behandelt, lag ihre Drei-Jahres-Überlebensrate bei 84 Prozent. In der Placebogruppe lebten nach drei Jahren nur noch 34 Prozent der Probanden.

Es geht nicht nur um klinische Studien. Erst vor kurzem ist in Therapeutic Advances in Medical Oncology (https://doi.org/10.1177/17588359221103206) eine internationale Studie mit den Wiener Spezialisten (Klinik Floridsdorf) als federführende Autoren erschienen, welche die Behandlungsergebnisse bei 81 Patienten mit nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen und einer sogenannte MET-Mutation in der klinischen Praxis analysierte. Dabei zeigte eine Behandlung mit dem zielgerichteten Medikament Capmatinib immerhin noch bei 58 Prozent der Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung (Stadium IV) eine Wirkung. Das galt auch für Patienten, die bereits Metastasen im Gehirn entwickelt hatten. Hochmair, einer der Autoren: "Das sind ähnliche Ergebnisse wie in den klinischen Studien."

Zielgerichtete Arzneimittel

Neu sind jetzt zielgerichtete Arzneimittel bei Karzinomerkrankungen (z.B. Dickdarmkrebs oder nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom) mit der sogenannten KRAS-G12C-Mutation. "Solche Karzinome galten lange als medikamentös nicht behandelbar. Das dürfte sich jetzt ändern", sagte der Wiener Pneumologe. Beim ESMO-Kongress wurde eine internationale Studie bei Patienten mit einem solchen Lungenkarzinom nach nicht mehr wirksamer Vorbehandlung vorgestellt. Verliert die Erstlinien-Therapie ihre Wirksamkeit, werden die Chancen und die Behandlungsmöglichkeiten deutlich schwieriger. In der wissenschaftlichen Untersuchung wurden 345 solcher Patienten entweder mit dem KRAS-Inhibitor Sotorasib oder dem seit langem bekannten Chemotherapeutikum Docetaxel (sogenanntes Taxan) behandelt. Nach einem Jahr lebten immerhin noch 24,8 Prozent der Behandelten ohne Fortschreiten der Erkrankung. In der Gruppe mit Chemotherapie waren es nur 10,1 Prozent.