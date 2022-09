„Faust“ am Volkstheater: Fotografie-Theater mit Überbelichtung

Wien – Als Goethe 1832 stirbt, ist es gerade einmal sechs Jahre her, dass in Frankreich Nicéphore Niépce mit dem berühmten „Blick aus dem Arbeitszimmer von Le Gras“ die erste (noch erhaltene) fotografische Aufnahme gelang. Ob der Weimarer Meister davon Kenntnis hatte, ist nicht überliefert. Mit dem „Augenblick“, dem einen Moment, der einer „Aufnahme“ einmalig zugrunde liegt, spielt die von Volkstheater-Intendant Kay Voges am Samstag vorgestellte, mit Spannung erwartete „Faust“-Premiere.