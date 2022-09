Im „Auge“ der Bayern-Legende: Klaus Augenthaler im TT-Gespräch

8. Juli 1990 – beim 1:0-Triumph im WM-Finale in Italien zog Klaus „Auge“ Augenthaler auch dem argentinischen Superstar Diego Maradona erfolgreich den Zahn.

Innsbruck – Das von Ralph Schader ins Leben gerufene Star-Revival, das schon zweimal wegen Corona abgesagt werden musste, soll heuer vor dem WM-Start in Katar von 14. bis 18. November in Nauders (Hotel „Mein Almhof“) sowie in der Imster Sporthalle (16.11.) mit dem Prominententurnier der Dream Teams Austria Ost und West sowie der FC-Bayern-München-Legenden und des Internationalen Allstar-Teams über die Bühne gehen. Die TT fragte zum runden Geburtstag bei Klaus Augenthaler nach.