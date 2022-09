Tausende Euro Schaden bei Einbruch in Osttiroler Autowerkstatt

Matrei in Osttirol – Ein Einbruch in eine Kfz-Werkstatt beschäftigt die Polizei in Matrei i.O.. Unbekannte brachen in der Nacht auf Montag ein Fenster auf und stiegen in das Büro der Firma ein. Dort wurde ein Möbeltresor aufgebrochen und Bargeld entwendet. Außerdem ließen die Täter ein Spezialgerät samt Laptop mitgehen. Der Schaden liegt bei mehr als 10.000 Euro. (TT.com)