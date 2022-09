Land zieht Bilanz: Wölfe rissen mehr als 300 Schafe im Tiroler Almsommer

Insgesamt 17 verschiedene "Wolfsindividuen" wurden im heurigen Jahr in Tirol nachgewiesen, 14 davon wurden erstmals in Österreich erfasst. Bis auf einen Wolf stammten alle Tiere aus der italienischen Population. Im Grenzgebiet zu Kärnten hat sich ein Rudel gebildet, dem auch ein Rind zum Opfer fiel.

In der ersten Jahreshälfte wurden in Tirol außerdem zwei Bären nachgewiesen, die sich beide schon im vergangenen Jahr in Tirol aufgehalten haben. Bei zwei Tieren gibt es bisher keine Bestimmung. Aktuell gibt es Hinweise auf einen Bären im Außerfern.