Raub auf Parkplatz bei Gries am Brenner: Täter entkam mit über 10.000 Euro

Gries am Brenner – Ein Autokauf endete in der Nacht auf Montag mit einem Raub und einer Verfolgungsjagd über die A13. Wie die Polizei mitteilte, wollten ein 34-Jähriger und ein 40-Jähriger gegen 1.50 Uhr am Parkplatz einer Autobahntankstelle bei Gries am Brenner einen Autokauf abschließen, den sie über eine Verkaufsplattform abgewickelt hatten. Plötzlich habe der unbekannte Verkäufer ein Messer gezückt und den jüngeren der Männer bedroht, hieß es in der Aussendung. Der Täter habe dann den vorher vereinbarten Verkaufspreis – einen niedrigen fünfstelligen Betrag – vom Opfer geraubt.