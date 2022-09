Zehn Tote und 37 Verletzte bei Verkehrsunfall in Indien

Uttar Pradesh – Bei einem Verkehrsunfall in Indien sind mindestens zehn Menschen gestorben und 37 weitere verletzt worden. Ein Lastwagen sei am Montag in den Traktoranhänger gekracht, in dem die Menschen reisten, worauf der Traktorfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dieses in einen Teich fiel, berichtete der Indian Express unter Berufung auf die Polizei.