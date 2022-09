NASA schickte Sonde erstmals absichtlich in einen Asteroiden

Erstmals ist eine Sonde der US-Raumfahrtbehörde NASA bei einem Abwehr-Test absichtlich in einen Asteroiden gekracht. Die nur mit einer Kamera ausgestattete unbemannte Sonde der Mission "Dart" (Double Asteroid Redirection Test) steuerte in der Nacht zum Dienstag wie geplant in den Asteroiden Dimorphos, wie Live-Bilder zeigten. Es handelt sich dabei um den ersten Versuch herauszufinden, ob es möglich sein könnte, die Flugbahn eines Asteroiden auf diese Weise abzuändern.