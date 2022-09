Tiroler Künstler und Galeriebetreiber Werner F. Richter verstorben

Kufstein, Innsbruck – Im Sommer hatte er noch intensiv an den Vorbereitungen für ein großes Symposium im Innsbrucker Haus der Begegnung gearbeitet – Anlass war das 20-Jahr-Jubiläum des offenen Kunstkollektivs „Wildwuchs“ –, vergangene Woche ist der Tiroler Künstler und Galeriebetreiber Werner F. Richter nun nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Richter, 1956 in Bayern geboren und in Kufstein aufgewachsen, genoss nach dem Besuch der Glasfachschule Kramsach eine intensive künstlerische Ausbildung u. a. bei Bildhauer Günter Blaas, seit 1983 war er als freischaffender Künstler tätig.