Forderung nach Konzepten für Kinderschutz an Tiroler Schulen

Innsbruck, Wien – Die Fälle von sexuellem Missbrauch an einer Wiener Mittelschule schlagen derzeit hohe Wellen. Inzwischen steht fest, dass es nicht wie ursprünglich angenommen 25 Opfer, sondern deutlich mehr geben dürfte. Der Lehrer soll zwischen 2004 und 2019 Übergriffe auf die großteils noch unmündigen Buben verübt und die Opfer fotografiert bzw. gefilmt haben. Nach einer Anzeige und einer Hausdurchsuchung bei dem Pädagogen nahm dieser sich das Leben. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien wurden daher eingestellt, die Aufarbeitung ist aber noch nicht abgeschlossen. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie der Missbrauch so viele Jahre unentdeckt bleiben konnte.

In Tirol machte ein ähnlicher Fall 2020 Schlagzeilen: Damals wurde ein 40-jähriger Unterländer Pädagoge zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt, nachdem ihm in 15 Fällen schwerer sexueller Missbrauch nachgewiesen werden konnte. Insgesamt listete die Staatsanwaltschaft seit 2009 48 Opfer auf. Auch in diesem Fall war der Missbrauch jahrelang nicht ans Tageslicht gekommen.

Eine Erklärung dafür, dass Täter oft so lange unentdeckt bleiben, hat Tirols Kinder- und Jugendanwältin, Elisabeth Harasser. „Viele Betroffene sind der Meinung, dass man ihnen nicht glauben könnte“, erklärt sie. Mit dieser Annahme würden Kinder leider auch oft nicht falschliegen, sagt Harasser und verweist auf eine Studie aus Deutschland. „Darin wurde gezeigt, dass sich ein Kind mindestens siebenmal einem Erwachsenen anvertrauen muss, bevor ihm geglaubt wird“, so die Kinder- und Jugendanwältin. Zwar sei die Studie bereits einige Jahre alt, aber auch wenn die Zahl jetzt bei viermal Anvertrauen liege, sei das immer noch zu hoch. „Grundsätzlich sind Kinder sehr ehrlich. Wenn sich ein Kind überwindet, etwas zu sagen, dann muss das ernst genommen werden“, so Harasser. Sie fordert darüber hinaus so genannte Kinderschutzkonzepte für Tirols Schulen. Dabei handelt es sich um einen Leitfaden zur Risiko-Minimierung, aber auch um einen Handlungsplan bei einem konkreten Verdachtsfall. Ein Kinderschutzbeauftragter, an den sich Kinder wenden können, ist dabei oft Teil des Konzeptes.